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Muş ASKF Başkanı Türkan'dan Kaymakam Yalçın'a ziyaret

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan ve Başkan Yardımcısı İrfan Çakır, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'ı ziyaret etti.

30.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:08 Muş ASKF Başkanı Türkan'dan Kaymakam Yalçın'a ziyaret
Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan ve Başkan Yardımcısı İrfan Çakır, Kaymakamı Emre Yalçın'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, olarak ilçedeki sporculara gereken desteği vereceklerini söyledi.
Türkan ve ekibine teşekkür eden Yalçın, sporun gelişmesine ve ilçede başarılı sporcuların yetişmesine önem verdiklerini aktardı.
İlçelerdeki amatör sporunu canlandırmak istediklerini belirten Yalçın, bu kapsamda raporlar hazırlayarak sportif eksiklikleri tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Yerel yöneticilerle el ele verip gençleri spora kazandırmanın gayreti içinde olduklarını bildiren Yalçın, "İlçelerde son zamanlarda turnuva ve sportif etkinliklerin zayıflamasına üzülüyoruz. İlçeleri ziyaret ederek amatör sporlar konusunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Gençlerimizin sporda iyi noktalara gelmesini amaçlıyoruz." dedi.
Türkan ile Çakır daha sonra İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi de ziyaret etti.

Kaymakamlık, Malazgirt, Muş, Spor

Kaynak: AA

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