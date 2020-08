MUŞ Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat’ta

Bakan Yardımcıları ve Bilal Erdoğan Ahlat'ta (2)

ŞANLI ZAFERİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Muş'un Malazgirt ilçesinde bu yıl 949'uncu yılı kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız Şalı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Malazgirt'e geldi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden Muş'un Malazgirt ilçesine helikopterle gelen heyeti ilçe girişinde Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Jandarma Alay Komutanı Binbaşı İlhan Şen tarafından karşılandı. Okçular Vakfı tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerine giren Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı alanı gezen Erdoğan ve beraberindeki heyet, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü anma programının hazırlıkları hakkında gazetecilere açıklama yapan Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Malazgirt bu sene 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine şahit olacak ancak her şeyin başı sağlık. O yüzden bu sene yine mutat olduğu üzere Ahlat ve Malazgirt'ten belli bir mesajı bütün vatandaşlarımıza bütün dünyaya vermeye çalışacağız. Şu an Doğu Akdeniz'de olanları da değerlendirdiğiniz zaman aslında Malazgirt farklı bir anlam da kazanmış oluyor. Ancak her şeyin başı sağlık olduğu için bütün etkinlikler daha az katılıma göre maske mesafemizin kurallarına uygun bir şekilde tertip ediliyor. Özet olarak Ahlat'tan Malazgirt'ten bu toprakların vatanımız oluşunu, bu milletin her bir ferdi için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini hem yaşamak hem de tüm dünyaya hatırlatmak için 25-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat'ta ve Malazgirt'te olacağız."

Heyet daha sonra Ankara'ya dönmek üzere ilçeden ayrıldı.