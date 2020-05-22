MUŞ Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasını kurtarma operasyonu

Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasını kurtarma operasyonuMUŞ'un Varto İlçesinde Alparslan-2 baraj gölünün suları altında kalan Tepeköy'deki 4 yavrunun telef olduğu leylek yuvası kurtarıldı.

22.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:14
Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasını kurtarma operasyonu
MUŞ'un Varto İlçesinde Alparslan-2 baraj gölünün suları altında kalan Tepeköy'deki 4 yavrunun telef olduğu leylek yuvası kurtarıldı.
Varto İlçesinde yapımı süren Alparslan-2 baraj gölünde kalan Tepeköy sulara gömüldü. Baharla birlikte debisi yükselen gölün yuttuğu köyde, 2 leyleğin 4 yavrusuyla birlikte yaşadığı yuva da sular altında kaldı. Su ortasında sadece otların kaldığı yuvada 2 leylek ile birlikte 4 yavrunun olduğunu gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi.
Bölgeye gelen veteriner hekim Yakup Şimşek, baraj görevlileriyle birlikte botla yuvanın bulunduğu alana gitti. Suyun üstündeki yuvada bekleyen iki leylek havalanırken Şimşek ve beraberindekiler, 4 yavrunun telef olduğunu gördü. Yuvayı bota alan vatandaşlar, kıyıya getirerek uygun bir alana bıraktı.
Veteriner hekim Yakup Şimşek, Alparslan-2 barajı göl sahasında bulunan Tepeköyü yerleşim alanıyla birlikte leylek yuvasının da suya gömüldüğü bilgisini aldık. Görevlilerle birlikte botla göl sahası içerisinde bulunan leylek yuvasına gittik. Yuvada bulunan 2 leyleğe ait olan 4 yavrunun telef olduğunu gördük. Umarım bundan sonra bu tür hayvanların ölümüne sebebiyet verilmez dedi. MUŞ Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasını kurtarma operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tepeköy, Varto, Güncel, Haber

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