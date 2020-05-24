MUŞ Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu (2)ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİİş makinesiyle düştüğü Alparslan-2 Barajı gölünde kaybolan 7 çocuk babası Ömer Demir için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı.

24.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:47
Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu (2)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
İş makinesiyle düştüğü Alparslan-2 Barajı gölünde kaybolan 7 çocuk babası Ömer Demir için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı. 9 saat süren ve iş makinesinin yerinin tespit edildiği arama çalışması yarın sabah yeniden başlatılacak.
Bölgeye gelen AFAD İl Müdürü Veysi As, "Bitlis Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç talebimiz oldu. Dört dalgıç arkadaşımız sabah saatlerinden itibaren çalıştı. Kepçenin yeri tespit edildi. Ancak şahsa henüz ulaşılmadı. Su bulanık aşırı yağış nedeniyle. Arkadaşlarımız oksijen tüplerini 2-3 defa kullandı. Bu akşam aramaları sonlandırdık. Yarın sabah erken saatlerinden itibaren aynı ekip çalışmaya başlayacak. Şahsı buluncaya kadar aramalara devam edeceğiz. Olumsuz hava koşulları ve su bulanık olduğu için çalışmaya ara verildi. Kepçenin yerini tespit ettiler. Ancak kepçe yan yatmış. Dokuz saattir arama çalışmaları devam ediyor" dedi. MUŞ Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Demir, Sabah, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haziran’a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Haberler››Güncel››MUŞ Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber 18:44: Bayramda sokağa çıkan yaşlılara maske dağıtıldı - Haber 18:43: 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağın tadını çıkardı - Haber 18:43: Nahda Hareketi, Libya hükümetini Hafter milisleri karşısındaki başarısından dolayı tebrik etti - Haber 18:41: Başkan Çoğaç, fırınları denetledi - Haber 18:03: Samsun Valisi Osman Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var - Haber 17:18: Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti - Haberler 17:15: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor - Haber 17:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - Haberler 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler