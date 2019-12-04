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Muş Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Muş Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

04.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:02Muş Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Asya, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.
Çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçtiğini belirten Asya, projelerde ciddi bir ivme yakaladıklarını söyledi.
Kendi imkanlarıyla 65 bin ton asfalt ürettiklerini ifade eden Asya, şunları aktardı:
"Çalışma sezonunu hala kapatmadık. Çalışmalar devam ediyor. Sezonu kapattıktan sonra arkadaşlarımızla 2020'de yapacağımız çalışmaların planını, projesini ve programını belirleyeceğiz. Belediyemizin bütün başkan yardımcılarından birim müdürlerine, birim sorumlularından şeflerine kadar, çalışma alanlarında asfalt, temizlik ve park bahçede çalışan ve özellikle zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum. Plan ve proje çerçevesinde bütçemiz de yapıldı. Bütçemize baktım yüzde 95 oy birliği ile yapılmış. Öz gelirlerin arttırılması noktasında Muş Belediyesinin kendi rekorunu kırdık."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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