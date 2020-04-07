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Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu süreçte sokak hayvanlarını da sahip bırakmıyor.

07.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:28
Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor
Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu süreçte sokak hayvanlarını da sahip bırakmıyor.

Muş'ta sokak hayvanları ihmal edilmiyor. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın 2014-2019 dönemi içerisinde Muş'a kazandırdığı rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevinde sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaya devam ediliyor. Bakımevinde görevli personeller şehir merkezinden topladıkları hayvanları tesise getirerek gerekli bakımlarını yapıyorlar. Bugünlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ederken, Muş Belediyesi ekipleri de sokak hayvanlarının yiyecek sorunu yaşamaması için çalışmalarını arttırdı. Ekipler, birçok bölgede oluşturdukları beslenme noktalarına yiyecek ve su bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Feyat Asya, Muş, Güncel
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