Muş Belediyesinden elektrik kesintisi uyarısı

Muş
Belediyesi, Pazar günü yaşanacak elektrik kesintisinden dolayı bazı mahallelere içme suyu verilemeyeceğini duyurdu.
Muş Belediyesinden yapılan açıklamada, " Van Gölü
Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü tarafından bakım onarım çalışmaları kapsamında 30 Haziran 2019 Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yeni Mahalle
, Cezaevi, Küçük Sanayi Sitesi, Şeker Fabrikası, Soğucak
köyü, Şehir Mezarlığı ve Kepenek TOKİ bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Söz
konusu çalışmadan dolayı şehir merkezinin önemli bir kısmına elektrik enerjisi ile hizmet veren 1 Nolu İçme Suyu Terfi Merkezimiz devre dışı kalacaktır. Bu saatler arasında ilimizin Yeşilce
, 15 Temmuz, Yeni, Yeşilyurt
, Zafer, Sunay, Saray
, Kültür, Dere, Karşıyaka
ve Hürriyet
mahallelerinde su kesintisi olacaktır. Bu süre içerisinde İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından kesintinin yaşandığı mahallelere su taşıması yapılacaktır" denildi. - MUŞ