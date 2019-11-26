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Muş Belediyesinin eski araçları satışa çıkarılıyor

Muş Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışı için perşembe günü ihale yapılacak.

26.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:29Muş Belediyesinin eski araçları satışa çıkarılıyor
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışı için perşembe günü ihale yapılacak.

parkını her geçen gün güçlendiren Muş Belediyesi, eski araçları satışa çıkarıyor. 9 aracın satılacağı ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak ihale ile birden fazla araç veya iş makinesi almak isteyenler her bir araç ve iş makinesi için ayrı geçici teminat yatırmak zorunda olacak.

Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sunacağı belgeler şu şekilde belirlendi:

"Nüfus cüzdan fotokopisi, tasdikli nüfus kayıt örneği( İkametgah adresi yazılı olarak ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınacak), bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilat veznelerine yatırıldığına dair makbuzu.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletnameyle vekili Noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Doküman alındı belgesi (Tahsilat makbuz fotokopisi). Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi."

Tüzel kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerden ise; kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilat veznelerine yatırıldığına dair makbuzu, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. (İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Doküman alındı belgesi ve belediyeye borcu olmadığına dair ilişik kesme belgesi istenildiği belirtildi. - MUŞ

Araç, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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