Muş çamurla yapılı evden, yeni evlerine taşınacaklar

Çamurla yapılı evden, yeni evlerine taşınacaklar Muş 'un Varto İlçesi'ne bağlı Doğanca Köyü'nde çamur ve çıtalarla yapılı evde yaşam mücadelesi veren Doğan ailesine Kaymakamlık yeni bir ev yaptı. İki oda, bir salon, mutfak tuvalet ve banyosu bulunan evlerine taşınan Doğan ailesi ziyarete gelen Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya teşekkür etti.Varto İlçesine bağlı 65 hane 300 nüfusun yaşadığı Doğanca köyünde Ali (45) ve Esma Doğan (43) çifti çocukları Göçmen (7), Günay (9), Esmeray'la (12) birlikte çamur ve çıtalarla inşa edilmiş bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. Her an başlarına çökecek gibi duran evden kurtulmak isteyen ailenin yardımına Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koştu. Vakıf mütevveli heyetininin incelemesi sonucu Doğan ailesine yeni bir ev yapılmasına karar verildi. Köyde başka bir alana inşa edilen 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvaleti bulunan ev kısa sürede tamamlandı.Yeni inşa edilen evi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte gezen Kaymakam Ertuğrul Avcı, eksiklikler hakkında bilgi aldı. Doğan ailesinin eski evinin oturulamaz durumda olduğunu belirten Kaymakam Avcı, Devletimizin imkanlarıyla ailimizi güzel bir eve kavuşturduk. Allah ailemize güle güle oturmayı nasip etsin dedi.Taşınmak üzere oldukları yeni evlerindeki bazı eksikliklerin giderilmesi için Kaymakam Avcı'dan yardım isteyen Ali ve Esma Doğan, Bu evi kendi imkanlarımla yapamazdım. İlçe kaymakamımız bize sahip çıktı, evimizi yaptırdı. Bizim komşularımız da yardımda bulundu. Köy muhtarıma ve köylülerime de teşekkür ederim. Şu an bazı ufak tefek eksikliklerimiz var. Bunun bitirilmesi için de kaymakamımız bize destek olacağı sözünü verdi dediler.