MUŞ Çocukları ve torunlarıyla birlikte reçel üretiyor

Çocukları ve torunlarıyla birlikte reçel üretiyor

MUŞ'ta Behçet Demirel (68), 10 yıldan beri çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle dut reçeli üretiyor. Demirel, reçelin kilosunu 15 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kale Mahallesi'nde yaşayan Behçet Demirel, evinin bahçesindeki dut ağaçlarından reçel üretmeye başladı. 8 çocuğu ve 13 torununun da yardım ettiği Demirel, gün ağarmaya başlayınca çalışmaya başlıyor. Ağaçlardan topladıkları dutları dev kazanlarda haşlayan Demir ailesi, dut suyunu yine ateş üzerinde kaynatarak, reçel haline getiriyor. Bidonlarda soğuyan reçel, satışa sunulmak üzere 1 ya da 2 kiloluk kavanozlara dolduruluyor. Yılda yaklaşık 700 kilo reçel üreterek kilosunu 15 liradan satışa sunduklarını söyleyen Behçet Demirel, "Yaklaşık 10 yıldan biri bahçemizde yetiştirdiğimiz dut ağaçlarından elde eğitimiz ürünün reçelini yapamaya karar verdik. Kazanlarda odun ateşiyle kaynatılan dutlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek reçel haline getiriliyor. Bir ay boyunca devam ettiğimiz dut hasadı boyunca ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Reçel üretiminin yanı sıra kurumaya aldığımız dutları da kış mevsiminde çerez olarak tüketmek üzere saklıyoruz. Yaz aylarında yaptığımız bu çalışmayla geçim kaynağımızı da sağlamış oluyoruz. Ürünümüzün tamamen doğal olması nedeniyle çok fazla talep oluyor" diye konuştu.