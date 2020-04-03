Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri titizlikle uyguluyor.

03.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:59
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri titizlikle uyguluyor.
Kuruma giriş yapan herkesin ateşinin ölçüldüğü, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde dezenfekte edildiği cezavinde, personeller de eldiven ve maske takarak görev yerlerine alınıyor.
Uzmanlar tarafından hükümlü ve tutukluların sevkinde kullanılan araç, cezaevi girişi, koridor, revir, mutfak ve ortak kullanım alanlarının ilaçlandığı cezaevinde, personeller de hükümlü ve tutukluların sağlığı için önceden izole edilen Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalıyor.
Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüse karşı Bakanlığın talimatları doğrultusunda adliye ve bağlı birimlerde her türlü önlemin alındığını söyledi.
Bakanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin üst düzeyde alındığını vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:
"Bina girişinde vatandaş ile personellerin ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca bina girişinde eldiven ve maske takma zorunluluğu getirildi. Sayın Valimizin desteğiyle Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı önceden belirlenerek dezenfekte edilen yurtlara ceza infaz kurumu personelleri yerleştirilmiştir. Buradaki amacımız personellerin üçüncü kişilerle ve dış dünyayla temaslarını tamamen keserek hem kendilerinin hem de kurumdaki tutuklu ve hükümlülerin sağlık güvenliklerini sağlayabilmektir. Bakanlık tarafından verilen talimatlar bizzat başsavcılığımız tarafından denetlenmektedir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:44: Medya-İş'ten "Evde kal haber olma" çağrısı Açıklaması - Haber 12:44: Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakı artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyecek,... - Haber 12:44: Trakya'da mart ayı TÜFE oranları açıklandı - Haber 12:42: Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz siperliği üretiyor - Haber 12:42: Gazipaşa Kaymakamı Öztürk pazarı denetledi - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber