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Muş Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

11.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:11Muş Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İran sınırından yasa dışı yollar ile Van ilinden ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu şahısları, Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere batı illerine sevkini sağlamaya çalışan şahıslara yönelik Muş merkezli (4) ilde yapılan soruşturma neticesinde;

395 yabancı uyruklu (Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leone) göçmen yakalandı. 07 Ocak Salı günü Muş merkezli (4) ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 34 şüpheli yakalandı. 10 Ocak Cuma günü Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca aralarında 3 otobüs, 4 ticari taksinin de bulunduğu toplam 18 araca el konuldu. Bölge güzergahını kullanarak gerçekleştirilen Göçmen Kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratıldı.

Türk Polis Teşkilatı olarak, Göçmen Kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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