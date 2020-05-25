MUŞ Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan

Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'ndanMUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, 2 köy ve bir belde de karantina süresi devam ediyor.

25.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:41
Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan
MUŞ'ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, 2 köy ve bir belde de karantina süresi devam ediyor. Sağlık ekipleri Ramazan Bayramı'nda da karantina altındaki köylerde filyasyon çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaçları karşılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olması nedeniyle Muş'ta karantina altına alınan merkeze bağlı Yazla ve Bulanık İlçesi'ne bağlı Günbatmaz Köyü ile Elmakaya Beldesi'nde sağlık ekipleri filyasyon çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Jandarma ekipleri karantina altındaki yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, sadece sağlık personellerinin kontrollü girişine izin veriyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Yazla Köyü'nde filyasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten hemşire Ayşe Yalçın, 'Karantina altındaki köye filyasyon çalışması için geldik. Buradaki hastaların ateş ölçümlerini yapıyoruz. Şikayetleri var mı, yok mu onu kontrol ediyoruz. Öncelikle bu virüsten dolayı yaklaşık iki aydır devamlı 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Elimizden geleni yapmaktayız. Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Türkiye'deki bu salgından dolayı biz sağlıkçılarda yoğun olarak çalışmaktayız" dedi. GÖRÜNTÜ DOKÜMANI
-Jandarma ekiplerinden detay
-Genel detaylar
-Sağlık ekipleri ve vefa destek guruplarından detay
-Köyden detay
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)
MUŞ Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan

Kaynak: DHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Koronavirüs, Karantina, Muş, Güncel, Haber

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