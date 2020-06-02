MUŞ Göçerlerin yayla yolculuğu başladı

Göçerlerin yayla yolculuğu başladıDOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine gelmeye başladı.

02.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:25
Göçerlerin yayla yolculuğu başladı
DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine gelmeye başladı. Binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın yolculuğu, eşsiz görüntüler oluşturdu.
Yayla sezonunun başlaması ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa bölgelerinden yola çıkan göçerler, uzun süren yolculuğun ardından Şenyayla bölgesine ulaştı. Sürü sahipleri, buralara çadır kurarak yaklaşık 5 ay konaklıyor. Hayvanlarıyla kilometrelerce yol katettikten sonra bölgeye geldiğini söyleyen Abdulsamet Korkut, "Diyarbakır'dan 5 gün önce hayvanlarımızla yola çıktık. Zorlu yolculuğun ardından buraya geldik. 5 ay yaylada kalacağız. Hayvanlardan alınan sütlerin bir kısmını peynir, yoğurt yaparken, bir kısmını da mandıracılara satacağız" dedi.
'ÇOK VERİMLİ DOĞAYA SAHİP'
Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım ise yayla sezonunun başladığını belirtti. Salkım, "Şenyayla'ya sürü halinde10 binlerce hayvan, yaya olarak geliyor. Hayvan sürüsünün bir kısmı 5, bir kısmı 10-15 gün içinde yaylaya gelebilecek. Muş bölgesi hayvan yetiştiricileri için çok müsait. Yayla olarak çok verimli doğaya sahip. Ot, flora çeşitlerinin zengin olması hayvanların et ve süt verimini artırmasına neden oluyor. Dolayısıyla hayvan sahiplerinin de maddi gelirleri yükseliyor" diye konuştu. MUŞ Göçerlerin yayla yolculuğu başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Mardin, Muş, Güncel, Haber

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