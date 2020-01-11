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Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon

Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyonMUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

11.01.2020 00:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:16
Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon
MUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, İran'dan yasa dışı yollar ile Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri Avrupa ülkelerine göndermek için batıya sevk eden şahıslara yönelik 4 ilde operasyon yaptı. Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leone uyruklu 395 kaçak göçmeni yakalayan KOM ekipleri, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 8'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonlarda 3 otobüs, 4 ticari taksiyle beraber 18 araca da el konuldu.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde Muş bölgesini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına darbe vurulduğu belirtilerek, 'Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir' denildi.
Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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