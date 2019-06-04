MUŞ Hayvan sağım yerinde bayramlaştılar

Hayvan sağım yerinde bayramlaştılar Muş
'un Korkut İlçesi
'nde erkekler hayvan sağım yerinde bayramlaşırken, kadınlar koyunları sağdı.
Korkut İlçesine bağlı Düzkışla
Beldesi'nde çok farklı bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Hayvancılıkla uğraşan belde halkı, sağım yerinde birbirlerinin bayramını tebrik etti. Erkekler sağım yerinde birbirlerinin bayramını kutlarken, biraz ileride kadınlar koyunlarını sağmaya çalıştı. Belde halkından İrfan Erol
, geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, Bayram gününde bile hem hayvanlarımızı sağdık hem de bayram kutlaması yaptık. Biz hayvan sahipleri bayramda bile çalışmak zorundayız. Bayanlar sağım yaparken biz erkeklerde hayvanların yünlerini kırpıyoruz, çobanımızla da bayramlaştık dedi.
Hayvan sağım yerine yörede 'beri', kendilerine de 'berivan' dendiğini söyleyen kadınlar, hayvanları sağdıktan sonra beldeli kadınlarla bayramlaşacaklarını ifade etti. Kadınlar, Süt sağımını tamamladıktan sonra beldeye geri döneceğiz. Bayram da olsa işimizi yapmak zorundayız dediler.
Kaynak: DHA
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