MUŞ Haziran ayında kayak keyfi

Haziran ayında kayak keyfi Muş
'ta kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcuları, yılın 8 ayı karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Kurtik Dağı Çavuştepe
bölgesinde antrenman yapıyorlar.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu ile alp disiplini slalom sporcuları, kayak yapmak için Haziran ayında, Kurtik Dağı Çavuştepe mevkiine çıktı. Şehir merkezinde 30-35 dereceyi bulan sıcaklıkta yaz mevsimini yaşanırken, kente 13 kilometrelik mesafedeki Çavuştepe'ye çıkan sporcular, yarışlara hazırlanmak için kar üzerinde antrenman yapmanın ve kaymanın tadını çıkardı.
İki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede, yer yer yaklaşık 2 metreyi bulan kar üzerinde şort ve tşörtlerle antrenman yapan sporcuların çalışmaları ise, renkli görüntüler oluşturdu. Kar
üzerinde antrenman yapan sporcularının çalışmalarını yerinde takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, yaz ayında olunmasına rağmen bölgede halen kar olduğunu belirtti. Muş'ta 6-7 ay kayak sporunun aktif olarak yapılabildiğine dikkat çeken Güler, 'Haziran ayı içerisindeyiz ama buralarda halen kar var. Her yaştan sporcumuz burada kayak yapabiliyor. Aynı anda, aynı zamanda ovada yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Yine bölge olarak yüksekte bir yer olduğu için doğa sporlarına da müsait bir alan diye konuştu.
Muş'tan birçok milli sporcunun çıkarıldığını ve yeni sporcular çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Gençlik ve Spor ile Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlağo ise 'Haziran ayında sporcularımızı buraya getirmemizdeki amaç; hem kayak sporundan korkmamaları için, hem de internet cafe ve sokaklarda gezmemeleri için uzak tutuyoruz. Aktif olarak çalışmak istiyoruz. Çocuklarımızı olabildiğince spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabi ki burada niyetimiz milli sporcu yetiştirmektir. Bu memleket her türlü milli sporcuyu çıkardı. Olimpiyat sporcuları çıkardı. Niyetimiz bunları yapmaktır dedi.
Yaz mevsiminde, kayak antrenmanı yapmanın tadını çıkardıklarını ifade eden sporculardan Evin Köse de yaz mevsiminde kaymanın bir başka olduğunu bildirdi.
Kaynak: DHA
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