Muş İşçi olarak girdiği fabrikanın patronu oldu

İşçi
olarak girdiği fabrikanın patronu oldu Muş
'ta 21 yıl önce işçi olarak girdiği pilastik bidon fabrikanın 7 yıl sonra patronu olan Mahsum Özdemir, 40 personel istihdam ederken, ülke ekonomisine de yılda 6,5 milyon TL girdi sağlıyor.
Organize Sanayi Bölgesinde (OSB
) faaliyet yürüten Muş Plastik
Bidon Fabrikası, bölgenin gıda ambalajı ihtiyacını karşılıyor. Yılda 800 ton hammadde işleyen Mahsum Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinin yanı sıra Adana
, Kayseri
ve Konya
'ya satış yaparak yılda 6,5 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgede tek üretim yapan plastik bidon fabrikasına sahip olduklarını belirten Muş Plastik Bidon Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özdemir, "1998 yılında firmada eleman olarak işe başladım. İlerleyen süreçte işime olan sadıklığım ve aşkımdan dolayı yıllar geçtikçe bu firmanın çeşitli kademelerinde görev aldım. İşe girdikten 7 yıl sonra firma sahipleri benimle el sıkışıp fabrikayı devretti. Ekonomik olarak ödemelerimde bana yardımcı oldular. İki arkadaşımı ortak aldım. Firmayı çalıştırarak taksitlerimi ödedikten sonra devlet desteklerine başvurdum. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından, KOSGEB'ten, İŞ-KUR'dan, her bir kurumdan ayrı branşlarda destek alarak firmamı bugüne kadar getirdim" diye konuştu
Evli ve 5 çocuk babası olan Özdemir, 40 çalışanla birlikte firmamın Doğu ve Güneydoğu'daki ciddi anlamda yükseliş gösterdiğini belirtti. Ortakları ile birlikte bu iye ciddi anlamda emek sarf ettiklerini ifade eden Özdemir şunları söyledi:
"İşine aşık ve dürüst olduğun zaman çok ileriye gidebiliyorsun. Ben bunun en iyi örneklerinden biriyim. Fabrika şu anda yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Yılda yaklaşık 750-800 ton üretim yapıyoruz. Bunu TL bazında hesapladığımızda 6,5- 7 milyon TL ülke ekonomisine girdi kazandırmaktayız. Ancak bu arzuladığımız bir rakam değil. Çok daha yüksek rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Ham maddemiz doğrudan dövizle endeksli olduğundan dolayı dövizin iniş ve çıkışındaki belirsizlik ham madde alımlarında ciddi anlamda sekteye uğramaktayız. Dövizin sabitlenmesi durumunda üretim kapasitemizi yüzde 100'e çıkarmayı düşünüyoruz."
Kaynak: DHA
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