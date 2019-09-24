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Muş kazada ölen anne- kız, yan yana toprağa verildi

kız, yan yana toprağa verildiVatani görevini yapacak oğlu Yusuf Tunç'u birliğine teslim ettikten sonra eve dönen Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen Leyla Tunç (26) ve kızı Elif Ebrar Tunç'un (3) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

24.09.2019 16:18
kız, yan yana toprağa verildi
Vatani görevini yapacak oğlu Yusuf Tunç'u birliğine teslim ettikten sonra eve dönen Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada ölen Leyla Tunç (26) ve kızı Elif Ebrar Tunç'un (3) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.
Kaza, dün Erzurum kuzey çevre yolunda meydana geldi. Vatani görevini yapacak oğlu Yusuf Tunç'u Erzincan'daki birliğine teslim ettikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıkan Mehmet Sabri Tunç'un kullandığı 41 ACG 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Mehmet Sabri Tunç, eşi Zeytin Tunç (65) ve torunu Asiye Meryem (2)yaralandı, gelini Leyla Tunç ile diğer torunu Elif Ebrar Tunç ise yaşamını yitirdi.
Kazada yaşamını yitiren Leyla ile kızı Elif Ebrar Tunç için bugün Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Örenşar köyünde öğle namazını sonrası cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze namazının ardından anne- kızın cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Muş kazada ölen anne- kız, yan yana toprağa verildi

Mehmet Sabri, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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