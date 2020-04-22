Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MUŞ Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest

Kızılay'dan evde kalan çocuklara jestKORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, sosyal yardım çalışmalarına hız verdi.

22.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:00
Kızılay 'dan evde kalan çocuklara jest
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, sosyal yardım çalışmalarına hız verdi. Kızılay Muş Şubesi ekipleri, ziyaretler sırasında evde olan çocuklara içerisinde çikolata, kek ve meyve suyunun bulunduğu paketleri hediye ediyor.
Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte harekete geçen Türk Kızılay'ı Muş Şubesi, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde kentteki adresleri tek tek ziyaret ederek, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarına cevap veren Türk Kızılay'ı Muş Şubesi ekipleri, evden dışarı çıkamayan çocukları unutmadı. Ekipler, çocuklar için çikolata, kek ve oyuncak gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı özel paketler hazırladı. Evlerinden çıkmayan çocuklara sürpriz ziyaretler yapan Kızılay görevlileri, hazırlanan paketleri teslim etti. Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını giderme çalışmalarının yanı sıra evden çıkamayan çocuklar için harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Koçu, 'Türk Kızılay'ı her alanda güzel faaliyetler yürütüyor. Ama bunu yaparken de bizim yarınlarımız olan çocuklarımıza da jestler yapıyor. Küçük, minikte olsa onlara paketler hazırlıyoruz. Evlerinde onları ziyaret ediyoruz, onların gönlünü almaya çalışıyoruz. Lütfen çocuklarımız evde kalsınö diye konuştu. Türk Kızılay'ı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa ise, 'Her gün sahalardayız. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz ev kalmadı. Bu arada çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız bu süreçte evde oldukları için onlara küçük küçük birer ödüllerle ödüllendirmek istedik. Böylece çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışacağız. Onlar evde oldukları sürece bizim sürprizlerimiz bitmeyecektirö dedi. Türk Kızılay'ı Muş Şube Başkanı Semih Tırpancı da, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye ve evlerden çıkamayan çocuklara yönelik faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.
GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ
-Kızılay ekiplerinin paketleri hazırlamasından detay
-Paket hazırlama çalışmasından detaylar
-Hazırlanan paketlerin araçlara bindirilmesinden detay
-Ekiplerin ev ziyaretlerinden detaylar
-Hazırlanan paketlerin çocuklara verilmesinden detay
-Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç Röp.
-Türk Kızılay'ı Muş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa Röp.
Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
MUŞ Kızılay’dan evde kalan çocuklara jest

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Muş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
İmamoğlu’ndan ’Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi’ diyen Erdoğan’a yanıt geldi Haberler
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Babası vefat eden şef Danilo Zanna’nın paylaşımı yürekleri dağladı Haberler
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim Haberler
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim
Kamu binasına Atatürk’ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Haberler ›› Güncel ››MUŞ Kızılay'dan evde kalan çocuklara jest - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:35: ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı - Haber 14:35: Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı - Haber 14:35: BÜYÜKÇEKMECE'DE NİJERYALILARIN VİLLADAKİ PARTİSİNE BASKIN; 46 KİŞİYE CEZA - Haber 14:35: Müzik öğretmeninden, sağlık çalışanlarına özel şarkı - Haber 14:35: Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu - Haber 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü - Ekonomi 13:41: Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek - Ekonomi 13:35: Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı - Haberler 13:07: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu - Haber 12:35: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var - Haber 12:11: Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı - Spor