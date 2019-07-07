07.07.2019 10:08
Haberler» Güncel» Haber

MUŞ Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyuldu

Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyulduMuş'un merkez Kızılağaç beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.

Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyuldu
Muş'un merkez Kızılağaç beldesinde, cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.
Cuma günü cami kubbesindeki yuvasından yavru leyleğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşamayınca Muş Belediyesinden yardım istendi. Bu süre zarfında Ramazan Erten yavru leyleği evine götürerek iki gün besledi. Pazar günü akşam saatlerinde beldeye giden itfaiye erleri uçamayan yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı. Belde halkının meraklı gözlerle izlediği leylek operasyonunun başarıya ulaşması alkışlandı.
Muş İtfaiye ekibinde Metin Ekinci, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu söyleyerek, duyarlı davranışlarından dolayı ilçe halkına teşekkür etti. MUŞ Kubbeden düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine koyuldu
Kaynak: DHA
Kızılağaç, İtfaiye, Muş, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:01   GRAFİKLİ - "KKKA'da destek tedavisi çok önemli"
11:01   İSTANBUL- SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDILAR
11:01   Bursa'da gürültü cinayetine ceza yağdı -
11:00   - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: "Çin'le İlişkilerimiz Daha İleri Seviyelere Gelmeliydi"-...
11:00   Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti
11:00   Kazdağları rampaları "tüneller"le kolay aşılacak
10:59   Trakya "Birlik" oldu, başarısı sınırları aştı