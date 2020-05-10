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MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi

Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürpriziMUŞ'ta Mehmetçik, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini unutmayarak, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

10.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.05.2020 11:11
Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi
MUŞ'ta Mehmetçik, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini unutmayarak, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Merkeze bağlı Sungu Beldesi'nde Şehit Özel Harekat Polisi Yücel Kurtoğlu'nun ailesini ziyaret eden kadın askerler, şehit annesi Gülay Kurtoğlu'na çiçek verdi, bulunarak Anneler Günü'nü kutladı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edilen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.
Ziyaretin kendisi için güzel bir sürpriz olduğunu ifade eden şehit annesi Gülay Kurtoğlu, Mehmetçiklerin hepsinin birer evladı olduğunu söyledi. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyetini dile getiren Kurtoğlu, böylesi güzel bir günde unutulmamanın kendisini çok sevindirdiğini ifade etti.
Fedakar şehit annelerini yalnız bırakmak istemediklerini aktaran Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özge Aslı Yüce ise başta şehit annelerinin ve tüm annelerin gününü tebrik etti. Yüce, Şehit annemize bir nebze de olsa mutluluk verebilmek için yanındayız. Umarım mutlu olmuştur. Anneler gününde evlatlarını kucaklayamayan fedakar şehit anneleri, hepimizin başının tacıdır. Anneler gününde şehit annesi olmak, onlara kesinlikle üzüntü vermesinö dedi.
GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ
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-Kadın astsubayların çiçekle gelişi
-Asker kadınların eve girişi
-Şehit annesi ile selamlaşma ve çiçek takdimi
-Evin bahçesinde oturma
-Diyaloglardan detaylar
-Kadın askerlerden detay
-Şehit annesi ve asker kadından detay
-Birlikte fotoğraf çekiminden detay
-Şehit annesi Gülay Kurtoğlu Röp.
-Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Özge Aslı Yüce Röp.
Haber-Kamera Muhammed Sami MARALMUŞ, (DHA)
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MUŞ Mehmetçikten şehit annesine anneler günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Muş, Güncel, Haber

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