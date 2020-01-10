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Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı

Muş merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.

10.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:48Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı
merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 19'u tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan kişileri yakalamak için çalışma yaptı.
Bazı kişilerin, İran sınırından yasa dışı yollarla, 'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu kişileri Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştığı belirlendi.
Harekete geçen polis ekipleri, Muş merkezli 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 397 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı belirlenen 34 zanlıyı yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 3 otobüs, 4 taksinin aralarında bulunduğu 18 araca el konuldu.
Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin sürdürüleceği belirtilerek, "Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Van, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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