Muş Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Muş
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 10 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Muş merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır."
13 Aralık 2018 Perşembe 14:30