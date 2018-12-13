13 Aralık 2018, 15:21
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Muş Merkezli Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Muş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltıMUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Muş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muş merkezli 8 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında aktif çalışan üsteğmen, teğmen ve astsubayların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. Muş
13 Aralık 2018 Perşembe 15:21