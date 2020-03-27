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MUŞ Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı

Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptıMUŞ'ta Koronavirüs hastalığından korunmak amacıyla temizliğe dikkat çekmek isteyen mahalle muhtarı, mahalleli ve çocuklara ücretsiz sabun dağıtarak, evde kalmaları için çağrıda bulundu.

27.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:49
Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı
MUŞ'ta Koronavirüs hastalığından korunmak amacıyla temizliğe dikkat çekmek isteyen mahalle muhtarı, mahalleli ve çocuklara ücretsiz sabun dağıtarak, evde kalmaları için çağrıda bulundu.
Dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden koronavirüsten korunmak amacıyla temizliğe dikkat çekmek isteyen Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın , sokak ortasında mahalle sakinleri ile çocuklara sabun dağıttı. Özellikle yetkililer tarafından yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyulmasını isteyen Aydın, temizliğe önem verilmesini ayrıca istedi. Kendi imkanlarıyla mahalle bakkalından temin ettiği 500 sabunu yoldan yaya ve araçla geçen vatandaşlar ile çocuklara dağıtan iki çocuk babası Aydın, ilk yılı olan görevinde örnek bir çalışmaya imza attı.
Salgına dikkat çekmek için sabun dağıttığını belirten Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, "Koronavirüs hastalığına, salgınına dikkat çekmek, duyarlılık göstermek için alana çıktık. Bizlerde bu hastalığı yenebilmek adına en önemli etkenin temizlik olduğunu biliyoruz. Bu konuda bizlerde duyarlı davranıyoruz. Mahallemize, vatandaşlarımıza sabun dağıtıyoru. Sabun dağıtırken keşke sokakta dağıtmasaydık, evlere kapı kapı çalıp dağıtsaydık. Bu konuda sabun dağıttığımız gençlere, çocuklara diyoruz ki; evden çıkmayın ve duyarlı olun. Mümkün oldukça, işiniz olmadıkça evden çıkmayın. Bu konu üzerinde vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Kale Mahallesi sakinlerinden Mehmet Özdemir ise muhtarın örnek bir davranışa imza attığını belirterek kendisine teşekkür etti. MUŞ Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aydın, Kale, Güncel

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MUŞ Muhtar sabun dağıtıp, evden çıkmayın uyarısı yaptı

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