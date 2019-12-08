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Muş Ovası'nın kuşları Halil İbrahim öğretmenin objektifinden yansıyor

Muş'ta görev yapan fotoğraf tutkunu öğretmen Halil İbrahim Alagöz, bugüne kadar Muş Ovası'ndaki sulak alanlarda 150 kuş türünü fotoğrafladı.

08.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:30
'ta görev yapan fotoğraf tutkunu öğretmen Halil İbrahim Alagöz, bugüne kadar Muş Ovası'ndaki sulak alanlarda 150 kuş türünü fotoğrafladı.
Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden birçoğuna ev sahipliği yapan Muş Ovası'ndaki sulak alanlar, bölgede kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçılarının en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.
Kentteki 100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulunda Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Alagöz de boş zamanlarında sulak alanlarının bulunduğu bölgede fotoğraf çekiyor.
Alagöz, AA muhabirine, fotoğrafçılığı çok sevdiğini, en güzel fotoğraf karelerini çekebilmek için bazen saatlerce beklediğini söyledi.
Muş'un kuşların göç güzergahında bulunduğunu, bundan dolayı özellikle bahar aylarında bölgede çok sayıda kuş türünün gözlemlendiğini belirten Alagöz, doğaya olan ilgisi dolayısıyla kuş fotoğraf çekmeyi seçtiğini aktardı.
Üç yıldır kentte görev yaptığını ve boş zamanlarında da fotoğraf çekimi için sulak alanlara gittiğini anlatan Alagöz, şöyle konuştu:
"Burası kuş türleri bakımından oldukça zengin bir bölge. Bugüne kadar yaklaşık 150 kuş türü gözlemleyip kayıt altına aldım. Fotoğrafladığım kuş türlerini Trakus isimli internet sitesine atıp yetkililere onaylatıyorum. Muş Ovası, nesli tehlike altında olan kuş türlerine de ev sahipliği yaptığı için önemli. Yaban hayatına sahip çıkıp buraları koruyabilirsek bu kuşların nesillerini devam ettirmiş oluruz."
Kuşların ziyaretçilere eşsiz görsel şölen sunduğunu vurgulayan Alagöz, sıcak bölgelere göç etmek için hazırlık yapan sığırcıklarının dansını herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.
Fotoğrafın kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Alagöz, "Fotoğraflar kuşları ölümsüzleştirir. Günün ilk saatlerinde çekim yapacağım alanlara geliyor ve hazırlıklarımı yapıyorum. Sonra da en güzel fotoğrafları çekebilmek için bekliyorum." dedi.
Muş Ovası'nın kuşları Halil İbrahim öğretmenin objektifinden yansıyor

İbrahim Alagöz, Alagöz, Muş, Güncel

Kaynak: AA


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