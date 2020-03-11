Muş polisinden KADES bilgilendirmesi
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
11.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:16
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ve madde bağımlılığı ile mücadele hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sultan Alparslan KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden polis ekipleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında KADES uygulaması hakkında ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, KADES uygulamasını öğrencilerin cep telefonlarına indirmelerini sağlayıp, uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. - MUŞ
Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sultan Alparslan KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden polis ekipleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında KADES uygulaması hakkında ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, KADES uygulamasını öğrencilerin cep telefonlarına indirmelerini sağlayıp, uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında gerekli açıklamalarda bulundu. - MUŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel
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