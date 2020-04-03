Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem

Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için kaldırımlara polis bariyeri yerleştirdi.

03.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:14
Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem
MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için kaldırımlara polis bariyeri yerleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi'nde tedbirleri artırdı. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruması amacıyla yerleri sprey boya ile işaretleyen polis ekipleri, kaldırımların tamamını da polis bariyerleriyle çevirdi. Teması minimum seviyeye düşürmeye çalışan polis, 3 kilometrelik caddenin iki yönlü kaldırımına bariyer kurdu.
Emniyetin aldığı tedbirin oldukça önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Murat Çapan, polis ekiplerinin sosyal mesafeyi korumak amacıyla böyle bir önlem almasını çok güzel bulduğunu söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Muş, Yerel

Haberin Videosu :

Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:24: Huzur uygulamasında 27 şüpheli şahıs yakalandı - Haberler 17:23: Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol operasyonu - Haberler 17:22: Kars'ta polis vatandaşları evde kal çağrısı yapıyor - Haberler 17:21: Bin liralık yardım ödemeleri evden yapılmaya başlandı - Haberler 17:21: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye en hazırlıklı şekilde mücadelesini sürdürüyor." - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu