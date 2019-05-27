MUŞ RAY ÜZERİNDE ZORLU RAMAZAN MESAİSİ

Kaynak: DHA

MUŞ'ta demiryolu bekçileri, ramazan ayında 30 dereceyi bulan sıcakta raylarda günde 24 kilometre yol katederek demiryolu güvenliğini sağlıyor.Muş'ta 11 yıldır demiryollarında gevşeyen, somun ve hasarlı ray arayan demiryolu bekçisi Kazım Sun, her gün tek başına çıktığı yolda günde 24 kilometre yol katediyor. Ramazan ayında serin havadan faydalanmak için sabahın ilk ışığında kırmızı, yeşil bayrakları ve düdüğüyle yola koyulan Sun, oruçlu olmalarına rağmen görevlerini severek sürdürdüklerini söyledi. Her mevsimde görevlerinin bir hayli zor olduğunu ifade eden Sun, Demiryolu bekçileri olarak, Ramazan ayında sahur yaptıktan sonra uyumaya vaktimiz kalmıyor. Sabahın erken saatinde serin havadan faydalanmak için yola koyuluyoruz. Ramazan ayı bizi zorluyor. Günde 24 kilometre yol yürüyüp titizlikle demiryolunu kontrol ediyoruz. Yolcuların rahat ve güvenli seyahat etmeleri için demiryolu üzerinde seyir güvenliği için çalışıyoruz. Ramazan ayında hava sıcaklığı en düşük 25-30 dereceyi buluyor. Bu durum bizler için çok zor. Çünkü 5 kilometreden sonra biz sıcaklığı 2 katı hissediyoruz. Yaz mevsiminde çok sıcak, kış mevsiminde ise dondurucu soğuk havaya maruz kalıyoruz. Bunların yanı sıra yırtıcı yabani hayvanlar, bizi çok korkutuyor. Kış mevsiminde özelikle kurt ve köpekler çıkıyor karşımıza, tüm zorluklara rağmen işimizi severek yapıyoruz dedi.