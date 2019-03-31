Muş Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Muş için sandığa giden vatandaşlar, Muş Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Muş seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Muş'ta kim önde? Muş seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detayla

MUŞ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Muş Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Feyat Asya, CHP'den Tansu Saraç, DSP adına Müzeyyen Okur, Vatan Partisi adına Cazım Yıldız, SP adına Sadık Aydın, HDP adına Sırrı Sakik yarışacak. 2 tanesi bağımsız olmak üzere 10 aday Muş Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Muş yerel seçim sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

MUŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MUŞ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Muş'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre Muş Belediye Başkanlığı'nı kazanan, % 48,38 oy oranı ile Ak Parti adayı Feyat Asya olmuştu. BDP'den Nimet Sezgin ise % 40,98 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP adayı Muhittin Aytunç % 3,68 oy oranı ile 3. sırada, MHP'den Tarkan Dede% 2,54 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

MUŞ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Muş belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Muş Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.