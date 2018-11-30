Muş Şehit Eşi, Oğluna Eşinin Adını Verdi

30 Kasım 2018 Cuma 14:09



30 Kasım 2018 Cuma 14:09

Hakkari'de şehit olan topçu er İbrahim Özkur'un (21) Muş'un Varto ilçesinde doğum yapan Ceylan Özkur, oğluna eşinin adını verdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde 9 Kasım 2018 günü mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan topçu er İbrahim Özkur'un ismi oğlunda yaşayacak. Sancılarının artması üzerine dün sabah Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Ceylan Özkur, sezaryen ile nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Anne Özkur, oğluna bir süre önce şehit olan eşi İbrahum Özkur'un adını verdi. Doğum yapan Ceylan Özkur'un durumunun iyi olduğu, İbrahim Özkur'un ise tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.Anne Ceylan Özkur'u hastanede yalnız bırakmayan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, şehidin babası Kudbettin Özkur'a ve gelini Ceylan Özkur'u ziyaret etti. Şehit İbrahim Özkur'un emanetine sahip çıkılmasının boyunlarının borcu olduğunu hatırlatan Kaymakam Kaçmaz, İbrahim Özkur'un şehit düştüğü gün ailemizle birlikte acısını paylaştık. Bugünde bu mutlu günde onları yalnız bırakmak istemedik. Sabah saatlerinde doğuma alınan Ceylan Özkur kardeşimiz erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olacağız. İyi günde kötü günde her zaman desteğimiz ailemizle olacak diye konuştu.Şehit İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur, Oğlumun 4 yaşında bir kızı vardı. Bu ikinci çocuğu. Allah bir İbrahim'i bizden aldı. Bir İbrahim'i verdi. Allah milletimizi var etsin dedi.