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Muş şenyayla bölgesinde terör operasyonu

Şenyayla bölgesinde terör operasyonuMuş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesinde barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

10.09.2019 13:45
Şenyayla bölgesinde terör operasyonu
Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesinde barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.
Muş, Diyarbakır'ın Kulp ve Bingöl'ün Solhan ilçeleri sınırlarında yer alan Şenyayla Bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Üç ilin sınırında yer alan Şenyayla'da bulunan Seresipi, Eskar, Kozme ve Zengök bölgelerinde barınan terörist gruplar tespit edildi. Bunun üzerine havadan yerli üretim ATAK helikopterler tarafından bölge de belirlenen noktalar vuruldu. Ardından teröristlerin etkisiz hale getirmek için karadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Bölgeye helikopterlerle indirilen özel birlikler, ormanlık alanda arama yaparak ilerlerken, operasyon bölgesi havadan da sürekli olarak helikopterler tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Muş şenyayla bölgesinde terör operasyonu

Diyarbakır, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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