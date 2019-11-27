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Muş Şenyayla'da üs bölgesi oluşturuldu

Muş'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Şenyayla bölgesinde üs kuruldu.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44Muş Şenyayla'da üs bölgesi oluşturuldu
'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Şenyayla bölgesinde üs kuruldu.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulp, Bingöl ve Muş üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde önemli güvenlik adımları atıldığını anlattı.
Terörden arındırılan bölgede önemli bir güvenlik yatırımı yapıldığını ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Şenyayla üs bölgesi kuruldu. Jandarma artık 24 saat burada yer alıyor. Daha önceki yıllarda terör örgütünün arazinin topografik yapısından ve orman ölçüsünden istifade ederek yuvalandığı alana devletimiz son derece hakim. Burada peyderpey teröristler etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine girdik. Artık 24 saat orada Türk jandarması bekliyor. Bu huzur ve güven ortamı sahaya da yansıyor."
Alınan önemlerin bölgede hayvancılığın gelişmesine katkı sunduğunu vurgulayan Gündüzöz, "Daha huzurlu ve güvenli bir Muş arzuluyoruz. Terör örgütünün çok istismar ettiği ve kullandığı bu alan da artık istismardan kurtuldu." diye konuştu.
Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza huzur içerisinde buralarda hareket edilebileceğini deklare etmek bizi mutlu ediyor. İleride inşallah buralar piknik ve kamp alanları olacak. Vatanımızın her yerinde Türk bayrağı dalgalanıyor ama orası 2 bin rakımın üzerinde yüksek bir bölge. Valilik olarak yüksek ve belirli yerlere bayrak dikiyoruz. Yaptığımız üs bölgemizde direk dikerek şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. Önemli olan her alanda yatırım yapmak. Güvenlik yatırımları noktasında Muş, Türkiye'de nispi olarak ilk üçte ve bu son derece önemli."

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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