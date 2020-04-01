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Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı

Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4'e yükseldi.

01.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:05
Muş'ta 1 köy daha karantinaya alındı
Muş 'ta korona virüs salgını nedeniyle 1 köy karantinaya alınırken, kentte karantinaya alınan köy sayısı da 4'e yükseldi.
Muş'ta korona virüs salgını nedeniyle pozitif vakaların belirlendiği 3 köyün ardından Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün de karantinaya alındığı bildirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korkut ilçesi Güneyik köyünde korona virüsünün çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır" denildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Korkut, Muş, Güncel
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