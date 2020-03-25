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Muş'ta 1 milyon 250 bin dolar değer biçilen Tevrat ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı kılığına girerek 1 milyon 250 bin dolar değer biçilen Tevrat'ı ele geçirdi.

25.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:08
Muş'ta 1 milyon 250 bin dolar değer biçilen Tevrat ele geçirildi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alıcı kılığına girerek 1 milyon 250 bin dolar değer biçilen Tevrat 'ı ele geçirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları Tevrat'a 1 milyon 250 bin dolar karşılığında alıcı aradıkları bilgisine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet savcılığı makamından kimliğini gizleyen kolluk görevlendirmesi alınarak şüpheli şahıslarla alıcı kılığında irtibat sağlanmış ve icra edilen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs ile birlikte 1 adet Tevrat ele geçirilmiştir. Devamında şüpheli şahısların araç ve evlerinde yapılan aramada; 25 adet sikke, 1 adet yüzük, 1 adet dedektör, 1 adet toprak küp, ele geçirilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli tahkikata başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Tevrat, Muş, Güncel

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