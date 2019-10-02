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Muş'ta 1 terörist teslim oldu

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist teslim oldu.

02.10.2019 22:55Muş'ta 1 terörist teslim oldu
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist teslim oldu.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda kandırılarak PKK/KCK terör örgütü ile işbirliği içerisinde olan THKP-C/MLSBP terör örgütüne katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak ili Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir" denildi.
(İHA)

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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