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Muş'ta 17 dönümlük alanda kurulan "1071 Bahçeşehir Koleji" nin tanıtımı gerçekleştirildi.Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan kolejin genel müdürü Özlem Dağ, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de 130 kampüsle hizmet vereceklerini söyledi.Dağ, "Bu, 100 binin üzerinde öğrenciye kaliteli eğitim ulaştıracağız anlamına geliyor." dedi.Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise Muş'ta çok iyi bir şekilde temsil edildiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Ekip olarak Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır' anlayışıyla hareket ediyoruz. Kaliteli eğitimi buraya getireceğiz. Öğretmenlerimizi ona göre sürekli hizmet içi eğitimlerle yetiştireceğiz. Birlikte olacağız. Çünkü eğitim açısından baktığın zaman Muş'u biraz daha Türkiye'de yukarılara taşımak lazım. Bu da çok mümkün."Toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Muş 1071 Kampüsü kurucu temsilcileri Serdal Arslan ve Bekir Gülsarı da katıldı.