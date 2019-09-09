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Muş ta 115 bin öğrenci ders başı yaptı

-Okula gelen öğrencilerden genel görüntüler -İstiklal marşının okunması -Okula giren öğrencilerden görüntüler -Veli Ekrem Turhanın konuşması -Sınıftan genel görüntüler MUŞ (AA) Muş'ta 711 okulda 115 bin 631 öğrenci ve 6 bin 86 öğretmen ders başı yaptı.

09.09.2019 14:19
-Okula gelen öğrencilerden genel görüntüler
-İstiklal marşının okunması
-Okula giren öğrencilerden görüntüler
-Veli Ekrem Turhanın konuşması
-Sınıftan genel görüntüler
MUŞ (AA) Muş'ta 711 okulda 115 bin 631 öğrenci ve 6 bin 86 öğretmen ders başı yaptı.
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının çocuklar için hayallerini gerçekleştirebilmek adına iyi bir fırsat olduğunu belirtti.
Türkiye'nin, hedeflerine ulaşması için eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Engin, "Bulunduğumuz çağın bilgi çağı olduğunu bilmenizi, bilgiyi üretmenizi, araştırmanızı, sorgulamanızı, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanızı, girişimci ve yenilikçi bir nesil olmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk Telekom İlk Öğretim okuluna çocuğunu getiren velilerden Ekrem Turhan da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Muş ta 115 bin öğrenci ders başı yaptı

Muş, Güncel

Kaynak: AA

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