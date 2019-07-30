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Muş'ta 119 kişi "brusella"ya yakalandı

Muş'ta bu yıl 119 kişinin brusella hastalığına yakalandığı bildirildi.

30.07.2019 12:46 Muş'ta 119 kişi
Muş'ta bu yıl 119 kişinin brusella hastalığına yakalandığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hastalığa yakalananların kentteki hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.
Hastalıkla ilgili müdürlük olarak sahada gerekli çalışmaları ve bilgilendirmeleri yaptıklarını kaydeden Türkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hastalıktan korunmak için kaynağı belli olmayan hayvansal ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Pastörize edilmiş veya iyice kaynatılmış sütten yapılan peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi ürünler tercih edilmelidir. Salamura peynirler en az 3 ay bekledikten sonra tüketilmelidir. Sık sık düşük ve ölü doğum yapan hayvanlar veteriner hekimde muayene ettirilmelidir. Ahırda hasta hayvan varsa ve bu hayvanlarla temas halinde olan kişilerde ateş, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler görülürse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Türkoğlu, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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