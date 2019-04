Muş'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Kaynak: İHA

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar şarkı söyleyip dans ettiler. Doyasıya eğlenen otizmli çocukların sergiledikleri oyunlar ise, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.Günün önemine değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, bugünün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, "Otizmli kardeşlerimizle beraber bir araya geldik. Bir miras gibi olmayan otizm, her an herkesin başına gelebilir. Otizmli kardeşlerimizle beraber olmak bize çok büyük bir mutluluk verdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce ortaklaşa düzenlenen bu programda çocuklarımızla iç içe olmanın, otizmli kardeşlerimiz ve aileleri ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her alanda olduğu gibi otizmli kardeşlerimizle, yani farkındalıklı çocuklarımızla, ailelerimizle beraber olmanın huzurunu ürettiğimiz hizmetlerle yaşıyoruz. Çok güzel etkinliklerimiz olacak. Özellikle camilerimizde, il müdürlüğümüzde ve kamu kurumlarımızda gece mavi ışıklar yakarak farkındalık gününü kutlamaya başlamıştık. Bugün ise Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulumuzun hazırlamış olduğu çeşitli etkinlik, programlar sunuldu. Bunun yanında çocuklar, şarkı, türkü söyledi ve tiyatro tarzında oyunlar sergiledi" diye konuştu.Programın sonunda otizmli çocuklar, otizme dikkat çekmek için mavi balonları gökyüzüne uçurdu. - MUŞ