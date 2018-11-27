Muş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

27 Kasım 2018 Salı 11:09



27 Kasım 2018 Salı 11:09

Muş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildiMUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından yapılan müşterek operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Kasım 2018 günü sabah saat 07.00 sıralarında Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde PKK/KCK terör örgütüne yönelik polis ve jandarma tarafından operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta PKK terör örgütü mensubu 2 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olaya ilişkin tahkikat devam etmektedir" denildi.