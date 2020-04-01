Muş'ta 3 köy karantinaya alındı

MUŞ'ta, 3 köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, korona tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köy karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köylerine yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Covid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır."

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

Kaynak: DHA