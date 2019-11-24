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Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

24.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:45Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şenyayla bölgesinde İl Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Muş Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur köyünde 7 vatandaşın şehit edildiği ve 10 vatandaşın yaralandığı EYP'li saldırının sorumlusu olduğu belirtildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
(İHA)

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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