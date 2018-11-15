Muş'ta 32 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:04



15 Kasım 2018 Perşembe 10:04

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.Muş'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 32 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklığının ise yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildiği bildirildi. - MUŞ