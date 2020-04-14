Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'un Malazgirt'te dün oynamak için evden çıkan 4 yaşındaki Menesa Bayram'dan haber alınamıyor. Kız çocuğu için arama çalışmaları başlatıldı.
14.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:42
Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızları Menesa, dün öğleden sonra ağabeyiyle oynamak için evden çıktı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bir süre sonra çocuğu dışarıda göremeyen ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yetkililerden yardım istedi. Mahalleye gelen, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için çalışmalara başladı.
BİR İZE ULAŞILAMADI
Ekipler, dün geceden bu yana dedektör köpeklerden de yararlanarak yaptıkları aramaya rağmen çocuğa dair bir ize ulaşamadı.
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da mahalleye giderek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı, aileyle görüştü.
Kaynak: AA
Yorumlar (5)
GURBETCİ:Yahu 4 yasindaki cocuk yalniz disariya salinilirmi yahu. Ne bicim sorumsuzluk. Bundan haric fotolara bakiyomda. Kardesim devlet hicmi birsey yapmamis o cevreye. Resmen bosvermisler. Ne bicim sacmalik. Turkiyenin her yeri her sehri ayni sekilde hizmet gormeli.