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Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Malazgirt'te dün oynamak için evden çıkan 4 yaşındaki Menesa Bayram'dan haber alınamıyor. Kız çocuğu için arama çalışmaları başlatıldı.

14.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:42
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızları Menesa, dün öğleden sonra ağabeyiyle oynamak için evden çıktı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir süre sonra çocuğu dışarıda göremeyen ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yetkililerden yardım istedi. Mahalleye gelen, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için çalışmalara başladı.

Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

BİR İZE ULAŞILAMADI

Ekipler, dün geceden bu yana dedektör köpeklerden de yararlanarak yaptıkları aramaya rağmen çocuğa dair bir ize ulaşamadı.

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da mahalleye giderek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı, aileyle görüştü.

Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor
Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Malazgirt, Polis, Muş, 3. Sayfa
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Yorumlar (5)
GURBETCİ:Yahu 4 yasindaki cocuk yalniz disariya salinilirmi yahu. Ne bicim sorumsuzluk. Bundan haric fotolara bakiyomda. Kardesim devlet hicmi birsey yapmamis o cevreye. Resmen bosvermisler. Ne bicim sacmalik. Turkiyenin her yeri her sehri ayni sekilde hizmet gormeli.
Cevap Yaz 3 2
ALİ AGA:Burası şehir değil köy, ayrıca senin yaşadığın avrupadaki ülkelerin ne boş olduğunuda herkes gördü. Şimdi burada kaybolan yavrudan bahsediliyor sanane köyün bakımsızlığından kocakafalı
0 0
FİRAT:Ya 4 yasindaki kizdan ne istiyorsunuz ya üff
Cevap Yaz 0 4
FUNDA:abisiyle çıktı diyorsunuz abi nerde görmemiş mi
Cevap Yaz 0 4
GURBETCİ:Abisiyle cikmamis. Abisiyle oynamak icin cikmis kendi yani. Tek basina
2 1

3. Sayfa Manşet

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