Muş'ta 45 bin dönüm alanda pancar ekimi yapıldı

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi Müdürü Hakim Gündoğdu, "Bugüne kadar 45 bin dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdik. Hedefimiz 55 bin dönüm alanda ekmekti. Ancak hava koşulları nedeniyle ekimler gecikti. Su altında kalan tarlalarımız var. Çiftçilerimiz bu konuda bize güvensin. Derdimiz çiftçimize destek olmaktır." dedi.Pancar tarlalarında incelemede bulunan Gündoğdu, AA muhabirine, havaların yağışlı geçmesi nedeniyle pancar ekiminde 35 günlük gecikme yaşandığını dile getirdi.Tarlaların su altında kalması nedeniyle zamanında ekim yapılamadığını anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:"Pancar yeşermek üzere iken yağışlar tekrar başladı. Bu seferde ekinler su altında kaldı. Bu kez yeşermeye başlayan pancarlar havalar aniden ısınınca doğrudan güneş ışığına maruz kaldı. Bir kısım pancarlarımız kurudu. Tarlalar büyük ölçüde tahrip oldu. Bunu telefi etmek için çiftçilerimiz birçok kez tekrar ekim yapmak zorunda kaldı. Burada amaç çiftçinin mağduriyetini gidermektir. Bunda büyük ölçüde başarılı olduk. Türkiye'de olduğu gibi Muş'ta da mevsimden kaynaklanan bir gecikme meydana geldi ve pancarlar yaz ortasında yeşermeye başladı. Yaz boyunca gelişme süresi 120 gün olan pancarın güneşlenme süresi azaltmış oluyor. Bu nedenle verim düşüklüğüne sebep oluyor."Pancarların yaprak kurduna maruz kaldığını ifade eden Gündoğdu, yaprak kurdunun genelde yaklaşık 5 yılda bir ortaya çıktığını ve çok yüksek düzeyde pancara zarar verdiğini söyledi.Bitkinin ciğerinin yaprak olduğunu, kurdun yaprağa zarar verdikten sonra bitkinin gelişemediğini ve büyümesini engellediğini belirten Gündoğdu, "Bunu önlemek için özellikle personelimiz ve çiftçimizle seferberlik ilan ettik. Gece gündüz demeden fabrika olarak pancara musallat olan bu böceğe karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar iyi bir mesafe aldık. Ancak bu böcek ilaçlara karşı bağışıklık kazanma yetkisine sahiptir. Bizde buna göre tedbirimizi aldık." ifadesini kullandı."Derdimiz çiftçimize destek olmaktır""Bugüne kadar 45 bin dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdik. Hedefimiz 55 bin dönüm alanda ekmekti. Ancak hava koşulları nedeniyle ekimler gecikti. Su altında kalan tarlalarımız var. Çiftçilerimiz bu konuda bize güvensin. Derdimiz çiftçimize destek olmaktır." diyen Gündoğdu, şunları kaydetti:"Fabrikamızın yılda yaklaşık 45 bin ton şeker üretmesi lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Henüz pancar fiyatı belli olmadı. Devletin kendi fabrikalarında belirleyeceği ve uygulayacağı pancar fiyatını biz de çiftçilerimize aynen uygulayacağız. Kesinlikle devletin verdiği rakamdan aşağı çiftçimize pancar bedeli vermeyeceğiz. Çiftçimizi mutlaka desteklememiz lazım ki ayakta duralım. Çiftçiden her yıl ortalama 400 bin ton pancar satın alabilecek ve 50 bin ton şeker üretimi yapacak kapasitede bir fabrikayız. Bu da Muş'a yılda 300 milyon lira katkı sağlayacaktır."Merkeze bağlı Tabanlı köyünde 200 dönümlük alanda pancar eken Mehmet Güler de havaların yağışlı geçmesi sonucu aynı tarlaya üçüncü kez pancar ekmek zorunda kaldığını dile getirdi.