Haberler » Güncel » Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haber

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren operasyonda 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:43Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün süren operasyonda 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Komutanlığı'nca 07-08 Aralık tarihlerinde yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aramalarda 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyon görüntüsü

Haber: ANKARA, -



Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49 Başkan Yılmaz Yediselviler sakinleri ve esnafıyla buluştu - Haber
15:48 MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI - Haber
15:48 Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "En azından nefes alacak bir asgari ücret alalım" - Haber
15:48 Karslı hayırsever mezun olduğu okuldaki 500 çocuğa giyim yardımında bulundu - Haber
15:43 BTSO İnşaat Konseyi Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ı ağırladı - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 15:53:31