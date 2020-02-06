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Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

06.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:21Muş'ta 56 köy yolu ulaşıma kapandı
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 56 köy yolunda çalışma başlattı. Merkeze bağlı Ulukaya köy yolunda yol açma ve genişletme çalışması yapan ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle yolları sürekli açık tutmaya çalışıyor. 7/24 esasına göre hummalı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması yapan kepçe operatörü Kadir Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekipler olarak kapalı köy yollarında yol açma çalışması yaptıklarını söyledi. Yolu 4 saat önce açtığını ve tipi nedeniyle yolun tekrar ulaşıma kapandığını ifade etti. - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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