01.07.2019 17:08
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Muş'ta 61 metruk bina yıkıldı

Muş

Muş Belediyesi, kentte tespit edilen 61 metruk binayı yıktı.

Muş Belediyesi, kentte tespit edilen 61 metruk binayı yıktı.
Belediye Başkanı Feyat Asya , yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde çevre sağlığını olumsuz etkileyen, uygunsuz şekilde kullanılan 61 metruk yapının yıkımının tamamlandığını bildirdi.
Güvenlik açısından risk teşkil eden binaların hak sahiplerinin izni doğrultusunda yıkıldığını ifade eden Asya, bir yandan şehrin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer taraftan da kötü görüntü oluşturan yapıları ortadan kaldırdıklarını kaydetti.
Kentin daha yaşanabilir olması için bir çok proje yürüttüklerini vurgulayan Asya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden gerekli izni aldıktan sonra yıkıyoruz. Vatandaşlarımızdan, mahallelerindeki metruk binaları bize bildirmelerini istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Feyat Asya , Asya , Muş , Güncel

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